Троллейбусное движение будет закрыто с 31 января на участке пр.Дзержинского в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусное движение с 31 января будет закрыто в Минске на участке пр. Дзержинского от пр. Жукова до пл. Ф.Богушевича, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В районе ж/д путепровода будут выполняться аварийные работы, на это время (ориентировочно на двое суток) вносятся изменения в трассы маршрутов городского пассажирского транспорта. Так, движение троллейбусов №36 со стороны ДС "Юго-Запад" организуется до остановочного пункта "Прилукская", со стороны ДС "Серебрянка" - до конечного пункта "Вокзал" по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской, обратно - по ул. Ленинградской, Свердлова и далее по маршруту.

Троллейбусы №40 со стороны ДС "Юго-Запад" будут ходить до о.п. "Прилукская", со стороны ДС "Карастояновой" - до пл. Мясникова со следованием по ул. Немига, Мясникова в прямом направлении, ул. К.Цеткин, Немига и далее по маршруту в обратном направлении.

Движение троллейбусов №53 со стороны ДС "Малиновка-4" организуется до о.п. "Прилукская", со стороны ДС "Зеленый луг-7" - до пл. Мясникова со следованием по ул. Немига, Мясникова в прямом направлении, ул. К.Цеткин, Немига и далее по маршруту в обратном направлении. Троллейбусный маршрут №12 отменяется.

Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется работу временных автобусных маршрутов: №12Т "ДС Лермонтова - пл. Бангалор" по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута; №974 "Ст.м. Михалово - Городской Вал" со следованием по пр. Дзержинского, ул. Городской Вал в обоих направлениях. Также предусмотрено увеличение количества подвижного состава на автобусном маршруте №74С.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №12Т, 74С, 974 на дублируемых и закрываемых участках.

Троллейбусное движение закрывается с 1.00 31 января.

Как уточнили в Госавтоинспекции, движение будет ограничено в районе дома № 10 по пр.Дзержинского. Аварийные работы будет проводить "Минскводоканал". Инспекторы ГАИ окажут содействие в регулировании движения транспорта. ГАИ просит водителей учитывать вводимые ограничения и по возможности выбирать объездные маршруты.-0-