Троллейбусное движение по шести маршрутам в районе пл. Богушевича в Минске возобновлено

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение троллейбусов маршрутов №12, 29, 37, 40, 46, 53 в районе пл. Богушевича в Минске возобновлено, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Как сообщалось, с 11.45 на ул. Кальварийская (остановочные пункты "Кальварийская" и "пл. Богушевича") из-за повреждения контактной сети произошла остановка троллейбусного движения на маршрутах № 4, 7, 9, 12, 13, 40, 44, 46, 53, 57. Движение троллейбусов маршрутов № 4, 7, 9, 13, 44 было организовано по ул. Тимирязева, маршрутов № 40, 53 - до пл. Жукова. Работали временные автобусные маршруты.-0-