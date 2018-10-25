25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусное движение по ул. Бельского в Минске закрывается 27-28 октября, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
Изменения в работе транспорта связаны с асфальтированием проезжей части. Троллейбусы №31 будут ходить по ул. Притыцкого, пр. Пушкина, ул. Пономаренко, Гурского.
Движение автобусов №28, 50С будет осуществляться по одной половине улицы в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов на временно обустроенных площадках. Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №28, 50С на участках от ул. Притыцкого до ул. Гурского и Пономаренко.-0-
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