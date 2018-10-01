Тротуары в центре Гомеля "оденут" в вышиванку

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тротуары в центральной части Гомеля "оденут" в вышиванку из плитки, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник коммунального отдела коммунального производственного унитарного предприятия "Гомельское городское ЖКХ" София Ковалева.

"Новое тротуарное покрытие уже укладывают по обе стороны центральной транспортной артерии Гомеля - по улице Советской. Благоустройство - укладка плитки с элементами узора национального белорусского орнамента - коснется участка улицы от площади Ленина до площади Восстания, протяженностью 1,35 км", - пояснила София Ковалева. В октябре при благоприятных погодных условиях планируется завершить данный объем работ.

Используется тротуарная плитка трех цветов гомельских производителей. Работы выполняют подрядные дорожно-строительные организации областного центра. В городском хозяйстве не исключают, что в продолжение единого стиля будут благоустроены и другие пешеходные зоны в центральной части Гомеля.

Примеры подобного благоустройства уже есть. В частности, в стиле национальной вышиванки выложена тротуарная плитка на улице Жарковского, где недавно была проведена реконструкция Гомельской областной детской клинической больницы. А в 2017 году окончена реконструкция набережной реки Сож в центральном парке. Вымощенную здесь вышиванку назвали самой большой в Беларуси - ее общая протяженность составляет около 2 км.-0-