Трудовую адаптацию в Витебске в 2017 году прошли 14 безработных инвалидов

14 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Служба занятости Витебска в 2017 году организовала адаптацию к трудовой деятельности 14 безработных с ограниченными возможностями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.
Соответствующие договоры были заключены с двумя организациями и тремя территориальными центрами социального обслуживания населения.
Инвалиды трудоустроены на такие рабочие места, как швея, оператор копировальных и множительных машин, изготовитель художественных изделий, заведующий хозяйством, руководитель кружка, специалист по работе с клиентами и др. После трудовой адаптации некоторые из них поступили в учебные заведения для получения профессионального образования по выбранной деятельности.-0-
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