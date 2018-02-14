Трудовую адаптацию в Витебске в 2017 году прошли 14 безработных инвалидов

14 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Служба занятости Витебска в 2017 году организовала адаптацию к трудовой деятельности 14 безработных с ограниченными возможностями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Соответствующие договоры были заключены с двумя организациями и тремя территориальными центрами социального обслуживания населения.

Инвалиды трудоустроены на такие рабочие места, как швея, оператор копировальных и множительных машин, изготовитель художественных изделий, заведующий хозяйством, руководитель кружка, специалист по работе с клиентами и др. После трудовой адаптации некоторые из них поступили в учебные заведения для получения профессионального образования по выбранной деятельности.-0-