Центр активного долголетия откроет в историческом здании Минска клуб для пожилых

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свободное пространство, или своеобразный клуб для встреч и общения, реализации инициатив пожилых, откроется 12 мая в столичном Центре активного долголетия, сообщила БЕЛТА директор центра Елена Демидова.
Посетители смогут здесь читать, общаться, творить, решать деловые вопросы, реализовывать инициативы, устраивать праздники и вечеринки. Можно будет приносить свое угощение, платить нужно будет только за чай или кофе.
Сам центр и новое заведение соответственно размещаются в историческом здании начала XX века (ул.Мясникова, 76). Здесь прежде была женская еврейская гимназия, жил Янка Мавр. "Первое, что мы сделали после заселения, познакомились с соседями. После встреч, бесед с людьми решили не просто воссоздать историю дома, но и оформить ее визуально. Так родилась концепция клуба или тайм-кафе. Если найдется волонтер или команда, которая поможет нам с дизайн-проектом, будем признательны", - добавила Елена Демидова.
Заведение станет местом встреч с интересными людьми, будут проходить лекции, мастер-классы. "И, что важно, инициировать и организовывать их будут не сотрудники центра, а сами люди золотого возраста", - подчеркнула собеседница.-0-
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