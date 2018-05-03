3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр безопасности жизнедеятельности откроется в Борисове к концу года. Об этом сообщил сегодня начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович на заседании Миноблисполкома, где рассматривались вопросы соблюдения требований законодательства по обеспечению безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективной формой работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности является пропаганда - четкая системная работа с определенной категорией граждан, в первую очередь с подрастающим поколением. В Борисове на базе музея пожарного дела при Борисовском ГРОЧС идет работа по созданию образовательного центра. Он будет ориентирован на обучение детей основам безопасности жизнедеятельности, оснащен современным учебным оборудованием, наглядными пособиями и тренажерами с необходимым программным обеспечением. Планируется создание нескольких обучающих блоков", - отметил Сергей Лапанович.

Он также подчеркнул необходимость работы с пожилыми людьми и инвалидами. Основная категория погибших на пожарах - граждане нетрудоспособного возраста и одиноко проживающие. Поэтому, по мнению начальника Минского областного управления МЧС, комплекс мероприятий социальной направленности должен быть ориентирован и на них.

С 26 марта проводятся надзорные мероприятия на торгово-развлекательных и других объектах с массовым пребыванием людей. На большинстве посещенных объектов (95% от общего количества) выявлены нарушения правил пожарной безопасности. "В первую очередь они касаются неисправности систем пожарной автоматики, загромождения путей эвакуации, недостаточного обеспечения знаниями персонала, курения в неустановленных местах", - уточнил Сергей Лапанович.

Что касается итогов прошлого года, то по информации МЧС в 2017 году в области сохранилась положительная тенденция снижения количества пожаров и гибели людей. Всего зарегистрировано 1298 пожаров (в 2016-м - 1318), погибли 132 человека (в 2016-м - 141). Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования.-0-