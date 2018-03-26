Центр наблюдения за детьми с аутизмом создадут в Бресте

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Центр наблюдения за детьми с аутизмом и схожими расстройствами создадут в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Представительства программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" 2014-2020 Максим Алданов.

Создание центра предусмотрено проектом "Развитие трансграничного сотрудничества при оказании помощи людям с аутизмом в польско-белорусском приграничье", который был одобрен на заседании Совместного мониторингового комитета (СМК) программы ЕС. Партнерами проекта выступают отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района Бреста и Ассоциация помощи детям и подросткам с аутизмом и схожими расстройствами "Общий мир" из польской Бяла-Подляски. Предполагается, что сумма финансирования на белорусскую сторону составит около 400 тыс. евро. Центр наблюдения за детьми с аутизмом в Бресте будет создан на базе специализированной школы. Помимо помощи детям там будет также оказываться информационная и методическая поддержка учителям и родителям.

Всего в список победителей программы трансграничного сотрудничества по тематической цели "Безопасность" вошли четыре проекта с участием организаций Брестской области, по которым на белорусскую сторону предполагается выделить 2,8 млн евро. Так, по проекту "Улучшение эпидемиологической безопасности в польско-белорусском приграничье" будет закуплено оборудование для лаборатории и недавно открывшегося инфекционного отделения Брестской областной больницы. Машинами скорой медицинской помощи и современным оборудованием пополнится Жабинковская центральная районная больница, которая в партнерстве с учреждениями здравоохранения стран-соседок представила проект "На помощь. Повышение доступности медицинских услуг при ЧС посредством сотрудничества служб экстренной медицинской помощи на приграничной территории Польши, Беларуси и Украины".

Также ЕС профинансирует совместный проект Брестской детской областной больницы и независимого учреждения здравоохранения в польском городе Лосице "Улучшение доступа к медицинским услугам в трансграничном регионе". Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта кислородной станции и всей кислородопроводящей системы больницы. Это позволит создать дополнительно 45 койко-мест в палатах интенсивной терапии и снизить нагрузку на бюджет области с 30 тыс. евро до 11 тыс. евро.

Всего на последнем заседании СМК, которое прошло в Белостоке (Польша), из представленных 160 проектов было отобрано для финансирования 17, из них 9 - с белорусским участием. Помимо четырех брестских в список победителей тематической цели "Безопасность" попали четыре проекта с участием организаций Гродненской области и один - Минской.-0-

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