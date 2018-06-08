Центр обучения китайскому языку открылся в Гомеле

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Центр обучения китайскому языку открылся сегодня в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На церемонии торжественного открытия центра ректор ГГУ имени Ф.Скорины Сергей Хахомов подчеркнул, что сегодня в Беларуси существует потребность в квалифицированных специалистах, владеющих китайским языком. "В данный момент в республике активно развиваются совместные социально-экономические проекты, открываются белорусско-китайские предприятия, которые нуждаются в обученных квалифицированных кадрах. Знание китайского языка значительно расширит возможности специалистов в построении профессиональной карьеры в Беларуси, Китае и других странах", - сказал он.

В свою очередь проректор Шанхайского профессионального института индустрии, коммерции и иностранных языков Дуань Жэньци подчеркнул, что сотрудничество вузов выгодно обеим сторонам. "Возможности белорусского высшего образования вызывают большой интерес. Отрадно, что партнерские отношения, которые сложились между ГГУ и Шанхайским институтом, успешно и динамично развиваются и имеют большие перспективы. Центр обучения китайскому языку - это значимый проект, призванный объединить образовательный и научный потенциал Беларуси и Китая, расширить сотрудничество в сфере просвещения и культуры двух стран", - считает он.

На церемонии открытия звучали стихи и песни на китайском языке. Также участников мероприятия пригласили на традиционную китайскую чайную церемонию.

Пройти обучение китайскому языку в центре смогут все желающие. Программы курсов, рассчитанные на два учебных семестра, разрабатываются преподавателями Гомельского госуниверситета совместно с коллегами из Шанхайского института. Обучение будут вести также специалисты двух стран. Занятия будут проходить в малых группах (до 10 человек), дифференцированных по уровню владения китайским языком. Образовательный процесс будет осуществляться с привлечением современных научно-технических средств и передовых методик. Кроме того, запланированы мероприятия, которые позволят глубже понять традиции и реалии Китая. Слушатели познакомятся с особенностями менталитета, искусства, каллиграфии, кулинарии Китая, получат представление о системе образования, развитии науки, техники и инноваций и др. Также запланированы научно-практические конференции, семинары, выставки, научные симпозиумы. Кроме того, слушатели смогут пройти стажировку и обучение в летних школах на базе китайских университетов.

Открытие центра стало еще одним мероприятием соглашения о совместной подготовке специалистов между ГГУ имени Ф.Скорины и Шанхайским профессиональным институтом индустрии, коммерции и иностранных языков. Как сообщалось, в декабре прошлого года в Шанхайском институте открылся филиал ГГУ - Гомельский институт.

В целом же начало изучению китаистики в ГГУ имени Ф.Скорины было положено в 2006 году, когда в университете создали кабинет китаеведения. В конце прошлого года в вузе был открыт Институт Конфуция.

На встрече, которая состоялась накануне открытия центра, руководители вузов отметили, что следующим шагом сотрудничества станет обучение китайских студентов на специальности "русская филология" по направлению "мировая экономика", а также открытие новой специальности "русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)".-0-