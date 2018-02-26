Центр поддержки инициатив женщин открылся в Брестском районе

26 февраля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Брестском районе открылся Центр поддержки инициатив женщин "Спадарыня Прыбужжа", сообщила корреспонденту БЕЛТА региональный координатор проекта ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" по Брестской области Елена Будник.

Центр создан на базе Дома культуры в агрогородке Остромечево. Он включает в себя музей, посвященный быту сельской женщины, и помещение для проведения мастер-классов с участием ремесленников. Здесь посетителей научат ткачеству, шитью, вышивке, валянию, кружевоплетению и другим видам ремесленной деятельности. Инициатива направлена на стимулирование самозанятости жительниц Брестского района на основе традиционных ремесел. На ее реализацию Европейский союз выделил грант в размере 24,6 тыс. евро.

Заявителем инициативы, которая победила в основном конкурсе проекта ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" выступил Лыщицкий сельский исполнительный комитет. Ключевая идея заключается в расширении возможностей для трудоустройства и дополнительного заработка женщин, содействии развитию предпринимательства. Партнерами сельского исполкома выступили районный Дом ремесел, отделение союза женщин, местные предприниматели-ремесленники.

"Центр будет функционировать на основе регулярной работы с женщинами, которые бы хотели реализовать свои возможности в форме самозанятости, ремесленничества и предпринимательства. Здесь будут проходить тренинги, мастер-классы, встречи с экспертами, успешными женщинами района, другие мероприятия, направленные на повышение компетенций целевой группы и получение нового опыта. Учреждение также будет использоваться как площадка для работы зарегистрированных женщин-ремесленников и предпринимателей", - отметила координатор проекта.

В открытии центра приняли участие представители местных органов власти, общественных организаций.

Председатель областного отделения Белорусского союза женщин Валентина Пух и заместитель председателя Брестского райисполкома Павел Волынец обратили внимание на символизм события: центр "Спадарыня Прыбужжа" открылся в Год малой родины в агрогородке Остромечево, которому выпала честь стать первой деревней будущего в Брестском регионе.

Трехгодичный проект "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" стартовал в 2014 году. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси совместно с Министерством экономики.-0-

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