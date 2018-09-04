Центр профориентационного консультирования откроют в Гродно

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Центр профориентационного консультирования для старшеклассников откроют в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель центра Ольга Власенкова.

Работать центр будет на базе ГУО "Гродненский областной институт развития образования" с 5 сентября.

"Главная наша задача - оказание помощи в профессиональном самоопределении. К каждому из посетителей центра будет индивидуальный подход. В зависимости от запросов, личностных качеств будет выбираться та или иная методика тестирования", - отметила Ольга Власенкова. Она подчеркнула, что профориентационное консультирование позволяет расширить представление о своих профессиональных склонностях, правильно определиться с возможной профессией, выбрать несколько альтернативных вариантов для поступления.

По результатам консультирования будут даваться и рекомендации по развитию тех или иных личностных качеств. Современные тенденции показывают, что все чаще работодатели, помимо профессиональных навыков, выделяют у соискателей на должность определенные качества.

Ориентирован центр на учеников 8-11-х классов. Консультации и родителям детей будут полезны: позволят лучше узнать ребенка, понять, как помочь ему сделать правильный выбор будущей профессии, считает Ольга Власенкова.-0-