Центр ткачества открывается в Буда-Кошелевском районе

2 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Центр ткачества открывается сегодня в Гусевицком сельском доме культуры Буда-Кошелевского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Виталий Карпинский (творческий псевдоним - мастер Любомир).

В отремонтированных помещениях сельского дома культуры посетителей готовы встретить мастерская по реставрации и изготовлению ткацких станков, мастерская по ткачеству, методический кабинет. Здесь представлены как специально закупленные ткацкие станки для взрослых и детей, так и переданные в центр местными жителями, а также созданные современными мастерами.

"Приобщиться к возрождению традиционного народного ткачества смогут не только жители и гости деревни Новая Гусевица: филиалы центра работают в Рогини, Чеботовичах, Уваровичах, Губичах", - отметил собеседник.

На церемонии открытия центра расскажут о его возможностях, мастерских. Для всех желающих участники любительских объединений "Возрождение" и "Энергия огня" проведут мастер-классы по ткачеству и художественной обработке древесины. Также гости смогут принять участие в увлекательном процессе создания нового рушника.

Кроме того, в программе - проведение круглого стола, участники которого выскажут свои предложения, как повысить туристическую привлекательность Буда-Кошелевского района. Состоится и презентация туристического маршрута "Iльняныя сцежкi Будакашалеўшчыны".

Открытие центра ткачества - одно из мероприятий воплощения местной инициативы "Возродим рушник вместе" проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Реализация инициативы ведется на средства международной технической помощи и местного софинансирования.-0-