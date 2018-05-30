Центр традиционной китайской медицины открыли в Могилеве

30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня состоялось торжественное открытие Центра традиционной китайской медицины с участием делегации из города-побратима Нанкина (КНР), передает корреспондент БЕЛТА.

Центр создан в рамках подписанного 27 сентября 2016 года соглашения между Могилевом и китайским Нанкином. Оно предусматривает ежегодное направление специалистов в области китайской медицины для лечения жителей и обучения врачей Могилева. Со своей стороны город предоставил под центр помещения в Могилевской центральной поликлинике и оснастил их необходимым оборудованием.

Как отметил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, он буквально на днях вернулся из Китая, где у него была возможность побывать в Нанкинской больнице. Он лично смог убедиться, что уровень оказания медицинской помощи в Китае находится на очень высоком уровне. "Мы уверены, что знания и опыт китайских специалистов в сфере медицины будут полезны для наших медиков и что, объединив усилия, мы сможем оказывать еще более качественные услуги по лечению наших граждан с применением китайских традиционных методик", - подчеркнул мэр.

В свою очередь начальник комитета по делам здравоохранения Нанкина Фан Чжуню, отметил, что открытие этого центра говорит о том, что сотрудничество между Могилевом и Нанкином активно развивается. "Мы надеемся, что реализованный совместно проект принесет пользу обеим сторонам, и будет содействовать обмену опытом и знаниями в сфере медицины, а также послужит импульсом для реализации инициатив в других отраслях", - выразил уверенность он.

Под центр в отделении договорных медицинских услуг Могилевской центральной поликлиники было выделено два просторных помещения, которые оформлены в китайском стиле и оснащены новейшим оборудованием. Пациентам здесь предложат пройти процедуры классического иглоукалывания (акупунктуры), лазеропунктуры, электропунктуры, вакуум-рефлексотерапии. Для уточнения состояния органов и систем организма будет проводиться аппаратное электропунктурное тестирование, а его результаты будут учитывать при составлении лечебных рецептов, выборе и сочетании точек акупунктуры.

"Новые методы лечения будут внедрены в центре с учетом местных особенностей. У нас уже имеются хорошие основы в рефлексотерапии, акупунктуре, - сказал главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко. - Центр будет тесно связан со всеми службами больницы и решать задачи во взаимодействии с ними. Планируется, что в день он сможет принять до 20 пациентов на платной основе".

В центре будут вахтовым методом работать 2-3 врача из Китая, они будут меняться через 2 или 3 месяца. В перспективе предполагается повышать квалификацию врачей нового центра. Планируется направить белорусских специалистов на курсы в КНР для обучения на базе центров традиционной китайской медицины.

Между Могилевской центральной поликлиникой и Нанкинской больницей традиционной китайской медицины сегодня подписано соглашение о сотрудничестве.-0-

Фото Могилевского горисполкома.