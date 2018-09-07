Центр трудовой реабилитации инвалидов открылся в Лепеле

7 сентября, Лепель /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Центр трудовой и социально-бытовой реабилитации инвалидов открылся сегодня в Лепеле, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Валерий Скакун, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, руководство райисполкома, представители партнерских организаций и посольства Германии.

Ленточку перерезают заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, председатель Лепельского райисполкома Борис Ефремов и председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут.

Новый объект территориального центра социального обслуживания населения района, расположенный на перекрестке улиц Лобанка и Данукалова на месте старых складских помещений, построен из местного экологичного сырья совместными усилиями немецкой благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля", международного объединения "ЭкоСтроитель" (Беларусь), производственным унитарным предприятием "ЭкоДомБуд" и райисполкомом при финансовой поддержке немецких партнеров.

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Проект имеет высокую общественную значимость для района. Благодаря строительству отдельного здания со всеми удобствами повысится доступность обслуживания инвалидов в отделении дневного пребывания за счет создания новых мест, также будут открыты новые кружки и введены новые реабилитационные курсы. Для этого в здании общей площадью около 497 кв.м оборудованы специальные помещения, в том числе для творческих занятий, спортивный зал, блоки учебных комнат и помещений для отдыха, проведения общих мероприятий, отметил председатель Лепельского райисполкома Борис Ефремов.

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев вручает сертификат директору центра социального обслуживания Наталье Ивановой.

По его словам, открытие центра является первым этапом крупного социального проекта: в перспективе ближайших пяти лет рядом будут построены трудовые мастерские и социальное общежитие, где смогут некоторое время проживать люди с ограниченными возможностями из удаленных населенных пунктов, в том числе других районов.

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Значимость лепельского центра для всей социальной сферы Беларуси подчеркнул Александр Румак, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА. "Работа по реабилитации людей с ограниченными возможностями здесь выходит на более высокий уровень", - сказал замминистра. Он пояснил, что в настоящее время в республике действуют 146 территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН) во всех районах. При каждом из них работает отделение дневного пребывания инвалидов, в которых молодые люди получают навыки самостоятельной жизни и проводят досуг. Функционируют при ТЦСОН и трудовые мастерские, но по масштабности и количеству направлений, которые планируют развивать в Лепеле, подобного объекта в стране на данный момент нет.

Председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут вручает сертификат заместителю председателя Лепельского раийсполкома Виктору Азаренку.

В тренажерном зале

"Эта работа очень актуальна в свете реализации Конвенции о правах инвалидов, которую ратифицировала Беларусь. Она предполагает обеспечение прав каждого человека с инвалидностью на реализацию его возможностей", - добавил Александр Румак.

Выступает председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут.

Открытие объекта стало одним из главных событий, приуроченных к празднованию Дня города: свой 1439-й день рождения Лепель отметит 8 сентября. Сегодня к этому празднику в районе также было приурочено открытие пищеблоков в школах деревень Заслоново и Боровка и детском саду №9 в райцентре, зрительного зала районного Дома культуры, мемориальной доски А.Ф.Данукалова. Массовые мероприятия запланированы на предстоящую субботу. В их числе выставки военной техники, стрелкового оружия, специализированной техники МЧС, разнообразные семейные конкурсы и состязания. Молодежь оценит показательные выступления байкеров, девушки посоревнуются в забеге на каблуках и в вождении автомобиля. Достижения района в производственной сфере будут представлены на выставке предприятий. Завершит насыщенную программу праздника красочный салют.-0-

В компьютерном классе

Фото Александра Хитрова