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Центр трудовой реабилитации инвалидов открылся в Лепеле

Регионы 07.09.2018 | 15:13
Центр трудовой и социально-бытовой реабилитации инвалидов в Лепеле
Центр трудовой и социально-бытовой реабилитации инвалидов в Лепеле

7 сентября, Лепель /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Центр трудовой и социально-бытовой реабилитации инвалидов открылся сегодня в Лепеле, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Валерий Скакун, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, руководство райисполкома, представители партнерских организаций и посольства Германии.

Ленточку перерезают заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, председатель Лепельского райисполкома Борис Ефремов и председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут.
Ленточку перерезают заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, председатель Лепельского райисполкома Борис Ефремов и председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут.

Новый объект территориального центра социального обслуживания населения района, расположенный на перекрестке улиц Лобанка и Данукалова на месте старых складских помещений, построен из местного экологичного сырья совместными усилиями немецкой благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля", международного объединения "ЭкоСтроитель" (Беларусь), производственным унитарным предприятием "ЭкоДомБуд" и райисполкомом при финансовой поддержке немецких партнеров.

Мастер по лозоплетению Светлана Черникова обучает Екатерину Абраменко.
Мастер по лозоплетению Светлана Черникова обучает Екатерину Абраменко.

Хлеб-соль в руках Татьяны Гредюшко
Хлеб-соль в руках Татьяны Гредюшко

Проект имеет высокую общественную значимость для района. Благодаря строительству отдельного здания со всеми удобствами повысится доступность обслуживания инвалидов в отделении дневного пребывания за счет создания новых мест, также будут открыты новые кружки и введены новые реабилитационные курсы. Для этого в здании общей площадью около 497 кв.м оборудованы специальные помещения, в том числе для творческих занятий, спортивный зал, блоки учебных комнат и помещений для отдыха, проведения общих мероприятий, отметил председатель Лепельского райисполкома Борис Ефремов.

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак
Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев вручает сертификат директору центра социального обслуживания Наталье Ивановой.
Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев вручает сертификат директору центра социального обслуживания Наталье Ивановой.

По его словам, открытие центра является первым этапом крупного социального проекта: в перспективе ближайших пяти лет рядом будут построены трудовые мастерские и социальное общежитие, где смогут некоторое время проживать люди с ограниченными возможностями из удаленных населенных пунктов, в том числе других районов.

Екатерина Солодкая в тренажерном зале
Екатерина Солодкая в тренажерном зале

Значимость лепельского центра для всей социальной сферы Беларуси подчеркнул Александр Румак, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА. "Работа по реабилитации людей с ограниченными возможностями здесь выходит на более высокий уровень", - сказал замминистра. Он пояснил, что в настоящее время в республике действуют 146 территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН) во всех районах. При каждом из них работает отделение дневного пребывания инвалидов, в которых молодые люди получают навыки самостоятельной жизни и проводят досуг. Функционируют при ТЦСОН и трудовые мастерские, но по масштабности и количеству направлений, которые планируют развивать в Лепеле, подобного объекта в стране на данный момент нет.

Председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут вручает сертификат заместителю председателя Лепельского раийсполкома Виктору Азаренку.
Председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут вручает сертификат заместителю председателя Лепельского раийсполкома Виктору Азаренку.

В тренажерном зале
В тренажерном зале

"Эта работа очень актуальна в свете реализации Конвенции о правах инвалидов, которую ратифицировала Беларусь. Она предполагает обеспечение прав каждого человека с инвалидностью на реализацию его возможностей", - добавил Александр Румак.

Выступает председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут.
Выступает председатель правления благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля" Шил Эдельтраут.

Открытие объекта стало одним из главных событий, приуроченных к празднованию Дня города: свой 1439-й день рождения Лепель отметит 8 сентября. Сегодня к этому празднику в районе также было приурочено открытие пищеблоков в школах деревень Заслоново и Боровка и детском саду №9 в райцентре, зрительного зала районного Дома культуры, мемориальной доски А.Ф.Данукалова. Массовые мероприятия запланированы на предстоящую субботу. В их числе выставки военной техники, стрелкового оружия, специализированной техники МЧС, разнообразные семейные конкурсы и состязания. Молодежь оценит показательные выступления байкеров, девушки посоревнуются в забеге на каблуках и в вождении автомобиля. Достижения района в производственной сфере будут представлены на выставке предприятий. Завершит насыщенную программу праздника красочный салют.-0-

В компьютерном классе
В компьютерном классе

Фото Александра Хитрова

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Теги
инвалиды, Лепель, церемония
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