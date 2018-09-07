Центр трудовой реабилитации инвалидов открылся в Лепеле

7 сентября, Лепель /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Центр трудовой и социально-бытовой реабилитации инвалидов открылся сегодня в Лепеле, передает корреспондент БЕЛТА.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Валерий Скакун, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, руководство райисполкома, представители партнерских организаций и посольства Германии.
Новый объект территориального центра социального обслуживания населения района, расположенный на перекрестке улиц Лобанка и Данукалова на месте старых складских помещений, построен из местного экологичного сырья совместными усилиями немецкой благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля", международного объединения "ЭкоСтроитель" (Беларусь), производственным унитарным предприятием "ЭкоДомБуд" и райисполкомом при финансовой поддержке немецких партнеров.
Проект имеет высокую общественную значимость для района. Благодаря строительству отдельного здания со всеми удобствами повысится доступность обслуживания инвалидов в отделении дневного пребывания за счет создания новых мест, также будут открыты новые кружки и введены новые реабилитационные курсы. Для этого в здании общей площадью около 497 кв.м оборудованы специальные помещения, в том числе для творческих занятий, спортивный зал, блоки учебных комнат и помещений для отдыха, проведения общих мероприятий, отметил председатель Лепельского райисполкома Борис Ефремов.
По его словам, открытие центра является первым этапом крупного социального проекта: в перспективе ближайших пяти лет рядом будут построены трудовые мастерские и социальное общежитие, где смогут некоторое время проживать люди с ограниченными возможностями из удаленных населенных пунктов, в том числе других районов.
Значимость лепельского центра для всей социальной сферы Беларуси подчеркнул Александр Румак, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА. "Работа по реабилитации людей с ограниченными возможностями здесь выходит на более высокий уровень", - сказал замминистра. Он пояснил, что в настоящее время в республике действуют 146 территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН) во всех районах. При каждом из них работает отделение дневного пребывания инвалидов, в которых молодые люди получают навыки самостоятельной жизни и проводят досуг. Функционируют при ТЦСОН и трудовые мастерские, но по масштабности и количеству направлений, которые планируют развивать в Лепеле, подобного объекта в стране на данный момент нет.
"Эта работа очень актуальна в свете реализации Конвенции о правах инвалидов, которую ратифицировала Беларусь. Она предполагает обеспечение прав каждого человека с инвалидностью на реализацию его возможностей", - добавил Александр Румак.
Открытие объекта стало одним из главных событий, приуроченных к празднованию Дня города: свой 1439-й день рождения Лепель отметит 8 сентября. Сегодня к этому празднику в районе также было приурочено открытие пищеблоков в школах деревень Заслоново и Боровка и детском саду №9 в райцентре, зрительного зала районного Дома культуры, мемориальной доски А.Ф.Данукалова. Массовые мероприятия запланированы на предстоящую субботу. В их числе выставки военной техники, стрелкового оружия, специализированной техники МЧС, разнообразные семейные конкурсы и состязания. Молодежь оценит показательные выступления байкеров, девушки посоревнуются в забеге на каблуках и в вождении автомобиля. Достижения района в производственной сфере будут представлены на выставке предприятий. Завершит насыщенную программу праздника красочный салют.-0-
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4894 BYN
|2.485 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1389 BYN
|2.142 BYN
|2.15 BYN
|RUB
|3.1012 BYN
|3.08 BYN
|3.104 BYN