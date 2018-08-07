Центральные улицы Минска озеленяют по новой схеме

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минскзеленстрой" проводит озеленение центральных улиц по новой схеме, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Работы уже ведутся по ул. Кирова. В последующем они захватят пр. Победителей, Независимости, ул. Бобруйской, Калинина и др. Эти мероприятия включены в план благоустройства города. На перечисленных территориях лунки, где деревья больше не приживаются, закроют плиткой. Всего предполагается выложить свыше 3,45 тыс. кв.м плитки.

Параллельно предусмотрено озеленение транспортных артерий для компенсации недостаточного числа деревьев - за счет хвойных растений. В частности, будут высаживаться туи, сосны и ели разных видов, можжевельник казацкий, а кроме того - барбарис, спирея японская и др.

Как пояснила ведущий инженер группы по строительству производственного отдела УП "Минскзеленстрой" Наталья Гецманчук, для реализации этих мероприятий разрабатывался специальный проект. И согласно нему планируется завершить комплекс работ к концу декабря. К этому сроку места всех пустых лунок на запланированной территории будут облагорожены, при этом центральные улицы и проспекты украсит почти 5,1 тыс. новых растений.-0-