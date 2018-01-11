Центры здоровья откроются в течение месяца в двух поликлиниках Минска

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры здоровья откроются в ближайшее время в двух поликлиниках Минска, сообщила журналистам начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец, передает корреспондент БЕЛТА.
Отделения профилактики поликлиник сегодня проходят реорганизацию. "Думаю, в течение месяца, может, в феврале начнется работа центров здоровья в двух поликлиниках города, которые фактически полностью перестроили работу отделений профилактики", - сказала Людмила Луговец. Такие центры откроются в 34-й и 14-й столичных поликлиниках. Они будут направлены на работу со здоровыми людьми. Посетители в удобное для них время смогут прийти в поликлинику и получить тот спектр исследований, который заложен в постановлении по диспансеризации.
Людмила Луговец уточнила, что открытие центров означает не просто переименование. Оно подразумевает переоснащение, дооснащение и внедрение новых форм скрининговых программ и др.
Вопросы профилактической направленности стоят сегодня в приоритете. "Мы понимаем, что нужно идти дальше в этом плане и обеспечить широкий доступ именно здоровых людей в амбулаторные учреждения, чтобы они могли оценить степень своего здоровья, обратить внимание на факторы риска. Если выявляются заболевания, мы должны работать над грамотным подбором лечения", - отметила начальник отдела.-0-
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