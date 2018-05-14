Цветочное оформление Минска планируется завершить до 1 июня

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цветочное оформление Минска в основном планируется завершить до 1 июня, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

В городе с начала весны уже высажено около 400 тыс. цветов. Подарком для минчан от ландшафтных дизайнеров стал лабиринт более чем из 3 тыс. кустарников, которые высажены на открытой площадке у гостиницы "Беларусь".

По словам Марины Малаевой, в ближайшее время особое внимание уделят фасадам зданий и состоянию ограждений, сектору индивидуальной застройки, въездным знакам, территории вокруг Минской кольцевой автодороги. Также продолжится работа по ремонту детского игрового оборудования, дворовых проездов, контейнерных площадок. Городские службы приступили к покосу травы на дворовых территорий, заполнению цветочных ваз.

"С начала года уже благоустроено 109 дворов, отремонтировано 514 подъездов, выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети и дворовых проездов на площади более 150 тыс. кв.м. Приведено в порядок 396 территорий предприятий, отремонтировано около 300 фасадов зданий, выполнено архитектурно-декоративное освещение и рекламно-световое оформление на 100 объектах, приняты меры по восстановлению архитектурной подсветки более чем на 200 объектах", - отметила Марина Малаева.-0-