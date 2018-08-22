Цветочный корабль украсит Горки

22 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Областной конкурс профмастерства "Могилевский мастер - 2018" по профессии рабочего зеленого строительства пройдет 24 августа в Горках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном объединении профсоюзов.

Состязания, которые пройдут уже в шестой раз, посвящены Году малой родины. За звание лучших специалистов по благоустройству и ландшафтному дизайну будут бороться работники 18 коммунальных предприятий области.

"У нас уже есть заявки из всех районов, и каждая по-своему интересна, - отметили в областном объединении профсоюзов. - Созданные руками работников ЖКХ 20 цветочных композиций станут настоящим украшением города. Конкурсанты из Черикова создадут цветочный корабль, длина которого составит 4,5 м. Композиция разместится в одном из излюбленных мест отдыха горожан".

При оценке работ участников профессиональное жюри обратит внимание на соответствие композиции проектному решению, оригинальность идеи и ее грамотное воплощение, умение использовать рельеф и сочетать цвета, соблюдение технологии посадки. Немаловажно и профессиональное чутье, которое позволяет из вполне обычных материалов создавать настоящие шедевры.

Навыки по озеленению территории конкурсанты будут подтверждать знаниями по технике высадки растений и основам ухода за ними. Организаторы уверены, что такое сочетание практики и теории позволяет рабочим зеленого строительства не только обмениваться опытом, но и из года в год повышать свой профессиональный уровень.-0-