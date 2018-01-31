31 января, Брест /Алевтина Черноволова - БЕЛТА/. Туристам предложат побывать на виртуальной экскурсии в раскопе древнего Берестья, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая археологическим музеем "Берестье" Светлана Щерба.

По заказу музейщиков создан 3D-тур по археологическому раскопу. Приложение будет размещено на сайте Брестского областного краеведческого музея, филиалом которого является "Берестье".

В реальности раскоп является культурным слоем, поэтому туристы не могут туда спуститься. "Посетители приходят в музей специально, чтобы посмотреть на архитектуру XIII столетия. Вскоре у них появится возможность в мелочах рассмотреть все 28 жилых и хозяйственных построек, две уличные мостовые. Максимальное приближение позволит увидеть, как складывались венцы, а также лаги, которые находятся под бревнами мостовой", - пояснила Светлана Щерба.

Археологический музей "Берестье" входит в топ самых популярных музеев Брестской области и Беларуси. В прошлом году его посетили более 27,5 тыс. отечественных и зарубежных туристов. Цифра могла быть и больше, но музей на четыре месяца закрывался на реконструкцию. В настоящее время готовится проектно-сметная документация ее второго этапа. Кроме того, в текущем году будет проведено обновление семи залов.

"Во время реэкспозиции музей не прекратит работу. Для туристов будут доступны раскоп и остальные семь залов "Берестья", обновление которых проведем в следующем году", - отметила заведующая музеем.

К празднованию тысячелетия Бреста, которое состоится в 2019 году, "Берестье" предстанет перед посетителями полностью обновленным.-0-

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