Туристический потенциал Беларуси презентуют на выставке "Профтур" в Минске

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзная экскурсионно-туристическая выставка "Профтур-2018" пройдет с 30 января по 1 февраля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Выставка презентует туристический потенциал Беларуси. В ней примут участие и зарубежные туроператоры. "Ее цель - продемонстрировать туристические ресурсы страны, расширить возможности отдыха и оздоровления трудящихся. Посетители смогут подобрать для себя отдых на любой вкус: анимационный тур выходного дня на туристических базах "Беларустуриста", экскурсионную программу за рубежом, отдых на морском побережье или в агроусадьбе", - отметили в пресс-службе.

Особое внимание организаторы уделят промышленному туризму, так как интерес к нему с каждым годом растет. Предприятия всех отраслей, от пищевой промышленности до машиностроения, представят свои предложения в этой сфере. Удивит гостей и яркая анимационная программа: посетители смогут погрузиться в белорусскую историю и оценить, в том числе на вкус, как менялись кулинарные предпочтения белорусов от средневековья до современности.

Широко будут представлены профсоюзные санатории. Все желающие смогут прямо на месте оценить новейшее медицинское оборудование и угоститься кислородным коктейлем.

Профсоюзный туроператор "Беларустурист" предложит комфортабельные и бюджетные автобусные туры к Черному морю.

Выставка, которую проводят туристско-экскурсионное унитарное предприятие "Беларустурист" и санаторно-курортное унитарное предприятие "Белпрофсоюзкурорт", состоится в третий раз.-0-