26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Туристический поток в Гродненскую область в январе-июне возрос на 20%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

За первое полугодие 2018 года регион посетили свыше 132 тыс. туристов, из которых более 45 тыс. - иностранцы.

"Экспорт туруслуг за 5 месяцев 2018 года составил около $4,5 млн, или 112,2% к уровню прошлого года", - отмечают в управлении спорта и туризма.

Способствует росту туристического потока безвизовый режим, действующий на территории Гродненского района, который иностранцы без визы могут посещать на срок до 10 дней. Въехать в регион можно как автомобилем или автобусом, железнодорожным или авиа транспортом. Доступен для безвизовых туристов и пункт пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале, где белорусско-польскую границу можно пересечь пешком, на велосипеде или маломерном судне.

Рост же потока иностранцев и гостей региона стимулирует развитие туристической инфраструктуры. "Появляются новые гостиницы, объекты общепита. С начала года с 327 до 345 увеличилось количество агроусадеб. К слову, большинство из них появились на территории так называемой безвизовой зоны", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. - С начала текущего года Гродно и Гродненский район посетили свыше 40 тыс. безвизовых туристов из более чем 50 государств. Для сравнения: за весь 2017 год таких туристов было около 50 тыс.»

К слову, в регионе продолжается совершенствование сферы гостеприимства. В частности, прорабатывается вопрос о создании карты гостя, которая может предоставить бонусы и скидки туристу в музеях, гостиницах, заведениях общепита, других интересных объектах.-0-