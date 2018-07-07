Туристский слет-фестиваль собрал под Барановичами любителей авторской песни

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе сегодня торжественно откроется Х Областной туристский слет-фестиваль памяти Юрия Дмитрука "Родник-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре туризма и краеведения Барановичей.

Мероприятие традиционно проходит на водохранилище Гать - одном из самых популярных мест отдыха в Барановичском районе. На юбилейный слет-фестиваль собрались около ста участников. Это представители турклубов, учреждений дополнительного образования, исполнители авторской песни из разных уголков Брестской области, в том числе Ганцевичского, Ляховичского, Березовского, Пружанского районов, Бреста.

Спортивная часть программы включает в себя ночное ориентирование, соревнования по технике водного туризма на байдарках-двойках, командную эстафету по технике пешеходного туризма. Индивидуальные и командные состязания продлятся в течение всего дня. Одновременно на импровизированной сцене у озера пройдут прослушивания участников юбилейного концерта бардовской песни, который начнется в 21.00. Главной интригой вечера станет "Приз зрительских симпатий", обладатель которого определится путем голосования.

Итоги слета-фестиваля подведут 8 июля. Организатором мероприятия выступает центр туризма и краеведения Барановичей под патронатом Брестского областного центра туризма и краеведения детей и молодежи при поддержке отдела культуры Барановичского горисполкома, местных предпринимателей. Слет-фестиваль "Родник" проводится в целях популяризации спортивного и самодеятельного туризма, авторской песни в память о методисте городского центра туризма и краеведния Юрие Дмитруке, трагически погибшем в 2004 году.-0-