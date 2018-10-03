Туристско-информационные центры Бреста появятся в приграничных польских городах

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристско-информационные центры Бреста откроются в приграничных польских городах, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Брестский горисполком реализует инициативу совместно с туристическими организациями областного центра. Предложение брестчан заинтересовало представителей турбизнеса в Польше. В частности, инфоцентры Бреста готовы создать партнеры в Белостоке и Влодаве, ведутся переговоры с руководством Тересполя и Бяла-Подляски.

Посетители смогут получить информацию о древнем белорусском городе, его истории и достопримечательностях, узнать о безвизовой зоне, возможностях ее посещения и правилах пересечения границы. Также будут распространяться карты областного центра на польском языке, карты гостя Бреста, предоставляющие скидки в магазинах и музеях. Ожидается, что первые туристско-информационные центры в приграничье откроются уже в октябре.

"Нам очень важно развивать трансграничное сотрудничество с регионами Польши. У Бреста большой потенциал для продвижения ностальгического и медицинского туризма, увеличения количества шоп-туров. С введением безвизового режима в городе стало в 2,5 раза больше магазинов, работающих по системе Tax Free. Также инициатива будет способствовать развитию детского спорта", - подчеркнула Олеся Округ.

Брест включен в зону действия десятидневного безвизового режима с 1 января 2018 года. Такой возможностью посетить приграничный город воспользовались уже около 13 тыс. иностранцев. Наибольшую активность проявляют туристы из Польши.-0-