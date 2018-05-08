8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристско-рекреационную зону "Брест" в январе-апреле посетили граждане более чем 40 стран мира, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

По данным на 1 мая, за четыре месяца турзону посетили 3 076 иностранцев. Наиболее активно возможностями безвизового режима пользуются граждане Польши и Литвы. "Более трети туристов для пересечения границы выбирают пункт пропуска "Варшавский мост". Также популярны "Переров-Беловежа", "Песчатка-Половцы", железнодорожный пункт пропуска "Брест", - отметил Николай Глушеня.

В частности, в Бресте с введением десятидневного безвизового режима заметно увеличилось количество туристов, прибывающих в город в составе групп. Примерно 70% гостей останавливаются в областном центре на два дня и более. Они заказывают обзорные экскурсии, обязательно посещают мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", аллею фонарей на ул. Гоголя.

"Мы намерены активнее развивать событийный туризм. Ведь многим людям интересно не только что-то посмотреть, но и поучаствовать в уличных фестивалях, спортивно-массовых мероприятиях. Активно подаем заявки на проведение международных турниров, в которых могут принять участие не только профессионалы, но и любители", - подчеркнула заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Например, 24 апреля в Бресте впервые пройдет легкоатлетический пробег "БрестПолуМарафон". В адрес организаторов уже поступило около 750 заявок. Всего ожидается, что к состязаниям присоединятся около 3 тыс. человек. В этот же день в городе состоится фестиваль йоги. Еще одной новинкой станет фестиваль национальной кухни, который планируется провести в августе. Его основной площадкой предлагается сделать главную пешеходную улицу - Советскую. Не менее значимым событием обещает стать намеченный на ноябрь шахматный фестиваль "Черная пешка". Также Брест подал заявку на проведение международного турнира по сборке кубика Рубика.-0-