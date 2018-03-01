Туристско-рекреационную зону "Брест" в январе-феврале по безвизу посетили жители 24 стран

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристско-рекреационную зону "Брест" в январе-феврале текущего года посетили граждане 24 стран. Такая информация озвучена сегодня на итоговой коллегии управления спорта и туризма Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможностью десятидневного безвизового посещения Бреста и близлежащих районов за два месяца воспользовались около 1 тыс. иностранцев. Большинство туристов прибыли в область из Польши, Германии, Литвы. В регионе разрабатывается план мероприятий для привлечения большего числа зарубежных гостей.

"Мы создаем туристско-информационный портал "БезВиз". Он даст возможность туристу понять, что можно посмотреть в туристско-рекреационной зоне "Брест", как провести досуг. Также разработана и внедрена "Карта гостя". Она реализуется на погранпереходах и предоставляет право на скидки в объектах размещения и питания Бреста, при получении туристических и экскурсионных услуг", - отметил заведующий сектором туризма управления Евгений Пролиско.

По словам заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного, туризм должен стать одним из локомотивов экономики. "У нас выгодное географическое положение, создана необходимая инфраструктура - надо по-хозяйски ею распоряжаться. Уверен, что безвиз сыграет позитивную роль в росте экспорта туристических услуг. Думаю, область серьезно прирастет в этом направлении", - подчеркнул он.

По итогам прошлого года объем экспорта туристических услуг в Брестской области составил $13,4 млн, что на 13% больше уровня 2016-го.-0-

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