Турникеты бесконтактной оплаты планируется установить на всех станциях минского метро к концу года

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турникеты бесконтактной оплаты планируется установить на всех станциях минского метро до конца 2018 года, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время коллегии обсуждался вопрос внедрения ИТ-технологий в транспортный сектор, в частности услуги бесконтактной оплаты в Минском метрополитене. Первый турникет с возможностью приема бесконтактных банковских карт начал работу на станции метро "Площадь Ленина" в 2017 году. Как заявил вице-премьер, этого недостаточно, но Минск обещает, что на всех станциях метро к концу года будет такая возможность.
Анатолий Калинин сообщил, что продолжится обновление подвижного состава метро. "Уже размещен заказ на изготовление шести составов для метро, часть из которых должна прийти в этом году, часть - в следующем. Это очень важно, ведь это - повышение комфорта для пассажиров", - подчеркнул он.
В столице строится третья линия метрополитена. "В 2020 году первая станция откроет свое движение. Поставлена задача сократить этот период", - заявил он.
Кроме того, по словам Анатолия Калинина, на коллегии шла речь об организации движения наземного транспорта в Минске. "Говорили мы и о теме безбарьерной среды. Я предложил, чтобы в комиссии, которые принимают объекты городской инфраструктуры, обязательно включали ассоциации или общества инвалидов, которые и будут оценивать ситуацию и принимать решения о приемке объекта либо его возвращении на доработку", - сказал вице-премьер.
Обсуждался на коллегии и вопрос тарифной политики в сфере пассажироперевозок. "Мы должны подстраиваться под возможности наших пассажиров в этой части, а не исходить из финансовых возможностей организаций, которые оказывают услуги по перевозке", - считает он.-0-
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