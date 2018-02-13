Турникеты бесконтактной оплаты работают уже на трех станциях минского метро

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расплатиться за проезд с помощью бесконтактной банковской карточки Visa pay Wave и MasterCard в столичной подземке с сегодняшнего дня можно уже на трех станциях, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Данный способ оплаты с 13 февраля доступен на станциях "Площадь Ленина" (здесь был установлен первый турникет), "Площадь Якуба Коласа", "Каменная Горка" на любом вестибюле.

Как сообщалось ранее, турникеты бесконтактной оплаты планируется установить на всех станциях минского метро до конца 2018 года.-0-