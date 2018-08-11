11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Турнир по болотному футболу собрал на Августовском канале 28 команд, передает корреспондент БЕЛТА.

Турнир по одной из самых зрелищных разновидностей футбола стал традиционным. На протяжении последних лет это одно из самых привлекательных и интересных мероприятий в программе Праздника моря.

Болотный футбол в регионе становится все популярнее. Сегодня за трофей сражаются 28 команд: 19 мужских, представляющих все районы Гродненской области, и 9 женских. Для игры подготовлена специальная площадка. Размерами она с мини-футбольное поле. Главное особенность в том, что поле почти по колено залито грязью: игроки перестают быть чистыми сразу после стартового свистка.

"Правила такого футбола более лояльны по сравнению с традиционными видами, например, в плане борьбы за мяч. Больше возможностей предоставлено и для того, чтобы забить гол", - отмечает главный судья соревнований Евгений Юцевич. Он подчеркивает, что за время проведения турниров вырос и уровень команд. В некоторых районах области проводятся свои мини-чемпионаты по болотному футболу. Причем иногда в качестве площадки используют естественные болота.

Играют команды два тайма по 5 минут. Проводится турнир по олимпийской системе: проигравший выбывает, победитель идет дальше. Обилия голов на турнире нет: на поле много борьбы, падений. Зрителям такая игра нравится.

"Честно, за 5 минут в грязи можно оставить столько же сил, сколько за целую игру на большом футбольном поле. Что-то предсказать здесь невозможно: никогда не знаешь, как и куда полетит мяч, когда нога завязнет в грязи. Но именно этим и интересен такой футбол", - рассказывает капитан команды из агрогородка Свислочь Гродненского района Ксения Гонегер. В прошлом году девушки заняли на турнире третье место. Сейчас намерены побороться за победу.

Сегодня в районе шлюза Домбровка Августовском канале проходит Праздник моря. В него включена обширная спортивная программа: помимо болотного футбола проводятся турниры по гиревому спорту, пляжному волейболу. Около 100 велосипедистов приняли участие в 22-километровом велопробеге по окрестностям канала. Всем финишировавшим вручили уникальные медали.

Одним из самых ярких событий стал заплыв "На чем попало", в котором соревнуются авторы необычных самодельных плавательных средств. Среди других конкурсов - перенос жены на скорость и метание спасательного круга. Гуляния здесь продлятся до позднего вечера.-0-

Фото Леонида Щеглова