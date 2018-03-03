Турнир современных рыцарей "За прекрасных дам" проведут в Гомеле

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Турнир "За прекрасных дам" пройдет 5 марта в Белорусском государственном университете транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.
Мероприятие, которое проводится ежегодно в канун 8 Марта, станет уже 39-м по счету. Турнир пройдет под девизом "Слава - храброму. Честь - великодушному. Любовь - женщинам". За право называться самыми галантными, артистичными, находчивыми, храбрыми и отважными поборются 7 команд, представляющих факультеты вуза. "Каждая из них состоит из пяти рыцарей, королевы и не более пяти оруженосцев", - пояснили организаторы.
Участникам предстоит сразиться в трех этапах. В состязании "Вызов" джентльмены расскажут о себе, а также будут воспевать дам. Романтичные признания прозвучат во время исполнения серенад. А свои таланты и творческие способности современные рыцари продемонстрируют в "Поединке".
Оценивать выступления будет жюри, в состав которого войдут представительницы прекрасной половины. Они назовут команду победителей, которой вручат переходящий приз имени Г.И.Фиглина - стилизованный рыцарский щит. Также будут определены обладатели титулов Мисс и Мистер турнира.
"Турнир "За прекрасных дам" очень популярен не только среди нынешних студентов, но и тех, кто уже окончил вуз. Об этом говорит то, что в подготовке к конкурсу активно участвуют выпускники разных лет. Современные интерпретации известных литературных сюжетов, искрометный юмор, безграничный полет фантазии, яркие шоу, щедрые комплименты в адрес дам - все это обязательные слагаемые турнира", - резюмировали собеседники.-0-
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