Туровский молочный комбинат выпустил валютные облигации на $9 млн

На производстве. Фото из архива

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Туровский молочный комбинат" выпустило в обращение валютные облигации, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Одновременно произведено два выпуска облигаций. Объем эмиссии по одному из них составил $3 млн, по второму - $6 млн.

Номинал одной ценной бумаги - $1 тыс. По облигациям будет начисляться доход в 6,5% годовых. Выплаты будут осуществляться ежеквартально. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.

Возможна досрочная продажа облигации эмитенту 10 ноября 2020 года, 10 августа 2021 года и 10 августа 2022 года.

Валютные облигации доступны как физлицам, так и компаниям, в том числе нерезидентам. Для покупки ценных бумаг следует обращаться в ОАО "АСБ Беларусбанк", которое является уполномоченным брокером эмитента облигаций.-0-