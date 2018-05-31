Турция примет участие в праздниках национальных культур в историческом центре Минска

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число участников праздников национальных культур, которые летом пройдут в Минске на территории Верхнего города, увеличилось, сообщила сегодня журналистам начальник отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Анна Шиманская, передает корреспондент БЕЛТА.

С 2015 года в Минске проведено 29 праздников национальных культур, на которых были представлены 17 стран. В нынешнем летнем музыкально-туристическом сезоне их будет 16. "Ранее заявлялось о 15 участниках, к нам еще присоединилась Турецкая Республика", - сказала Анна Шиманская.

"Проведение праздников национальных культур стало хорошей традицией. Каждый год мероприятия собирают больше участников и зрителей. Это уникальная возможность минчанам и гостям столицы побывать в самых разных странах, не выезжая за пределы Беларуси, познакомиться с их традициями и обычаями", - отметила начальник отдела.

У городской ратуши 2 июня состоится праздник шведской культуры. Также в нынешнем сезоне в столице свои традиции и культуру представят Россия, Польша, Литва, Молдова, Израиль, Азербайджан, Грузия, Греция, Республика Корея, Италия, Армения, впервые - Великобритания и Эстония. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена Большому британскому фестивалю. Его организаторы обещают зрителям насыщенную культурно-развлекательную программу, которая пройдет на 10 площадках.

Летний музыкально-туристический сезон открылся в Минске 5 мая. Дан старт ставшему традиционным проекту "Пешеходка. Музыкальная карта Минска", объединившему более 200 музыкантов. Появилась новая площадка для детей в Каретном дворике, где на постоянной основе по субботам проходят различные концертно-развлекательные программы. Также в числе мероприятий праздничной афиши значатся исторические реконструкции, посвященные наиболее важным вехам в истории Беларуси, Дню города, танцевальные мастер-классы, концерты "Джазовые вечера у Ратуши", "Классика у Ратуши".-0-