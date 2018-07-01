Тысячи пилигримов прибывают в Мядельский район на Будславский фест

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия в честь престольного праздника Будславской иконы Божией Матери пройдут 1-2 июля в Мядельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

Ожидается, что нынешний фест соберет на территории Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в агрогородке Будслав более 15 тыс. паломников. И планируется участие Апостольского нунция в Республике Беларусь Габора Пинтера, епископов Беларуси, представителей власти и дипломатических миссий, высокопоставленных иностранных гостей.

Девизом праздника станет "Молодежь - надежда Костела и общества", фестиваль приурочен к 20-летию коронации иконы Божией Матери Будславской.

Первое богослужение для паломников начнется в 18.00. На 23.30 запланирована торжественная процессия с копией иконы Матери Божьей Будславской, а в полночь - еще одно богослужение. В ночь на 2 июля в палаточном лагере для паломников подготовлена молодежная программа. Утром состоятся богослужения, презентация книги "Новы Запавет" на белорусском языке, мероприятие уикенда "Супружеских встреч" и др.

Кроме богослужения и зрелищного шествия, будут работать выставки-продажи церковной утвари и духовной литературы. Христиане Беларуси ежегодно в июле отмечают торжества пребывания чудотворной Будславской иконы Божией Матери в Будславе.

Костел Успения Пресвятой Девы Марии был построен в 1873 году и на протяжении своей истории был одним из самых популярных санктуариев бернардинцев. Знаменательным для санктуария в Будславе стал 1992 год - год первого официального паломничества к чудотворной иконе Божьей Матери Будславской, в котором участвовали 45 групп пилигримов из 70 местностей. В этом же году в Ватикан была направлена просьба о присвоении костелу в Будславе титула Базилики Меньшей. В 1994 году этот титул был присвоен храму Папой Римским Иоанном Павлом II. Чудотворная икона Божьей Матери Будславской была увенчана папскими коронами 2 июля 1998 года. Коронацию совершил кардинал Казимир Свентак. В своей проповеди он подчеркнул большое значение для Беларуси Будславского марийного санктуария и провозгласил Матерь Божью Будславскую Покровительницей и Царицей Беларуси, а Будславский храм - Национальным санктуарием Беларуси. Количество паломников, прибывающих на Будславский фест, с каждым годом увеличивается. Сегодня Будслав является важным пастырским центром и местом особого культа. Будславский костел - памятник архитектуры, имеющий статус историко-культурной ценности Беларуси.-0-