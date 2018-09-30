Тысячного в этом сезоне безвизового туриста встретили в пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тысячного в этом сезоне безвизового туриста встретили сегодня в речном пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе на Августовском канале, передает корреспондент БЕЛТА.

Границу здесь могут пересечь пешие туристы, а также те, кто путешествует на велосипеде, байдарке или небольшом судне. Работает он сезонно с 1 мая по 1 октября. Популярность его из года в года растет. Способствует тому возможность для иностранцев на срок до 10 дней посещать Гродненский район без визы. С начала года в регион въехало свыше 63 тыс. таких туристов. Тысяча из них пересекли границу непосредственно на Августовском канале.

Группа туристов из из польского города Августов на пункте пропуска "Лесная-Рудавка"

Юбилейным в этом сезоне туристом на "Лесной-Рудавке" стал Мирослав Карольчук из польского города Августов, который вместе с друзьями выбрался в мини-путешествие на велосипедах по белорусской части канала. "Отмечаем рост интереса к таким путешествиям со стороны иностранцев. Пункт пропуска, расположенный здесь, позволяет презентовать Августовский канал как единый туристический продукт. В этом сезоне границу здесь пересекли свыше 3,2 тыс. человек. В 2017 году, например, их было на 500 меньше. Возросло и количество безвизовых туристов. В прошлом году их было около 800", - рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он отметил, что прорабатывается вопрос продления сезона работы пункта пропуска, так как он востребован у туристов.

Мирослав Карольчук из польского города Августов

Юбилейному туристу вручили памятный подарок. Устроили и экскурсию по окрестностям канала, познакомили с достопримечательностями.

"Приятно такое внимание. Отмечу, что безвизовый режим позволяет нам с комфортом путешествовать, знакомиться с уникальным каналом на всем его протяжении. Для меня лично важна возможность еще раз посетить малую родину, ведь моя мама из этих мест. Она родилась неподалеку от нынешнего агрогородка Ратичи", - отметил Мирослав Карольчук. Он рассказал, что популярность путешествий по белорусской части канала у польских туристов растет.

Олег Андрейчик подчеркнул, что в целом Гродненский регион становится все более востребованным направлением для иностранцев. Туристический поток с начала года возрос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В области с начала года побывало свыше 110 тыс. иностранных туристов. Примечательно, что зачастую те, кто побывал в Гродно в статусе безвизового туриста, открывают потом визу, чтобы вернуться и продолжить знакомство с регионом.

С 1 января согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска, доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-

Фото Леонида Щеглова