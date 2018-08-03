3 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уборка озимого рапса завершается в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

В регионе (на утро 3 августа) было убрано 20,6 тыс. га данной культуры, или 95% площадей. Полностью справились с уборкой озимого рапса 14 из 21 районов. В остальных в среднем убрано 90-98% площадей.

Активно продвигается в области жатва зерновых и зернобобовых. Пока держится хорошая сухая погода, аграрии Витебской области стараются по максимуму использовать каждую минуту. В регионе убрано уже 31% площадей, или 102,3 тыс. га. Намолочено 290,8 тыс. т зерна при средней урожайности 28,5 ц/га. Самый высокий урожай собирают труженики села Полоцкого района (35 ц/га), Оршанского (34,2 ц/га), Витебского (33,6 ц/га) и Верхнедвинского (33 ц/га) районов. Больше всего площадей убрано в Глубокском (50,7%), Поставском (50%), Чашникском (38,6%), Бешенковичском (36%) и Верхнедвинском (35%) районах.

В области 3 августа появился первый экипаж-двухтысячник, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гуторов. Им стал экипаж Витебского мясокомбината в составе старшего комбайнера Леонида Алексеенко и его помощника Павла Хоняка, которые буквально несколько дней назад принимали поздравления с намолотом первой в области тысячи тонн зерна. Вторую они также собрали на полях Лепельского района.

Состав передовиков-тысячников за эти дни также расширился. Его пополнили два экипажа Витебского мясокомбината (старшие комбайнеры - Леонид Парамонов и Александр Колпаков), работавшие на полях Сенненского и Городокского районов, механизатор Глубокского комбикормового завода Юрий Ордынский, намолотивший тысячу тонн в Шарковщинском районе, и представитель Оршанского комбината хлебопродуктов Александр Комаров, работающий на полях своего района.-0-