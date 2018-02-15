Учащиеся Брестского областного лицея разработают турмаршруты по местам малой родины

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Брестского областного лицея имени П.М.Машерова разработают туристические маршруты по местам своей малой родины, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Наталья Калиновская.

Год малой родины для областного лицея имеет особую значимость, поскольку 75% его учащихся приехали на обучение из различных уголков региона. В этой связи в учреждении образования организуют тематические мероприятия. В частности, ребятам предлагают поучаствовать в творческом проекте "Мясціны майго дзяцінства". Также подростки займутся разработкой интерактивных туристических маршрутов по местам их малой родины.

"Детям очень интересно заниматься такой работой. Они с любовью и гордостью рассказывают о своих городах и деревеньках, их названиях, легендах о происхождении населенных пунктов. Уверена, участвуя в мероприятиях, ребята узнают уникальные моменты из истории родного края, проникнутся большими чувствами к месту, где они родились", - подчеркнула Наталья Калиновская.

Новые туристические места на карте Брестской области откроют для себя не только лицеисты. В последствии с турмаршрутами смогут познакомиться все желающие. Самые интересные проекты планируется разместить на сайте областного лицея им. Машерова.

"Любовь к малой родине нам прививают в семье. Мы видим, как наши дети сохраняют привязанность к отчему дому. Педагоги воспитывают их так, чтобы, получив образование и став высококвалифицированными специалистами, они помогали родным местам, потому что там живет наша душа", - резюмировала директор лицея.-0-

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