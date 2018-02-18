Участие в выборах демонстрирует активную гражданскую позицию человека - мнение

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участие в выборах демонстрирует активную гражданскую позицию человека. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал участник Великой Отечественной войны заслуженный работник промышленности БССР Владимир Шкабарин, проголосовав сегодня на выборах в местные Советы депутатов на избирательном участке №5 Центрального района Гомеля в СШ №21.

В свои 90 лет Владимир Шкабарин не пропустил ни одной избирательной кампании. О важности роли депутата местных Советов знает не понаслышке - в свое время несколько раз избирался в местные Советы. "Решения, которые принимают депутаты на местах, касаются каждого жителя конкретного поселка или города. И если человек уважает и любит Родину, то он обязательно исполнит свой гражданский долг, придя на избирательный участок. В этом и проявляется активность гражданской позиции", - считает он.

По мнению собеседника, к выбору кандидатуры также нужно подойти с ответственностью. Сам Владимир Афанасьевич, получив вместе с приглашением на выборы информационные материалы о кандидатах в городской и областной Советы, внимательно изучил сведения о претендентах, их программы и сделал выбор в пользу тех, чьи взгляды и жизненные позиции ему наиболее близки.

Всего на участке для голосования №5 Центрального района Гомеля в списки избирателей включены 1 436 человек. Следить за ходом голосования аккредитованы 6 наблюдателей. В основном это представители общественных организаций и объединений. По их словам, избирательный процесс проходит спокойно, в соответствии с законодательством.

В помещении школы №21 расположились два участка для голосования. Здесь позаботились и о том, чтобы создать праздничное настроение у избирателей. Открыта выставка детских поделок и рисунков, творческие коллективы школы подготовили концерт. Также большой ассортимент продуктов и товаров предлагают в буфете и торговой точке "Белпочты".-0-