Участие в выборах является традиционным семейным мероприятием белорусов - наблюдатель

18 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Участие в выборах является традиционным семейным мероприятием белорусов. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА наблюдатель от трудового коллектива Детской школы искусств имени А.В.Богатырева на избирательном участке для голосования №9 Витебска Анастасия Горохова.

По ее словам, поток граждан идет на участке достаточно активно с самого утра. По состоянию на 14.00 свои голоса отдали уже две трети избирателей, относящихся к данному участку. "Как правило, люди приходят семьями, с детьми, сочетая выполнение гражданского долга с культурной программой - в школе проходит концерт. Также посещают буфет. Таким образом, воскресный день становится наполненным многогранными мероприятиями для всей семьи", - отметила Анастасия Горохова.

Касаясь работы участковой комиссии, наблюдатель констатировала, что нареканий и претензий у нее нет. "Все члены комиссии находятся на местах, обеспечены тайна голосования и все условия для работы наблюдателей. Голосование проходит спокойно, без нарушений", - сказала она.

Анастасия Горохова также добавила, что в качестве наблюдателя участвует в выборах впервые. Этому событию предшествовала серьезная подготовка, которая включала изучение законодательных норм и разъяснение всех возможных нюансов работы.

18 февраля 2018 года в Витебской области предстоит сформировать 220 Советов базового и первичного уровня, в том числе 192 сельских, 21 районный, 2 поселковых, 5 городских, один областной Совет и избрать 3 112 депутатов, в том числе 2 253 в сельские и поселковые, 133 - городские, 666 - в районные Советы, а также 60 депутатов в областной Совет. Избирательными комиссиями всех уровней аккредитовано более 4,5 тыс. наблюдателей.-0-