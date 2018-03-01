Участковые милиционеры в Минске получили ключи от 45 арендных квартир

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и министр внутренних дел Игорь Шуневич вручают ключи от арендных квартир участковым инспекторам Минска.

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковым инспекторам милиции из разных районов Минска сегодня, в преддверии Дня милиции, вручили ключи от 45 арендных квартир, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

На праздничном концерте.

В концертном зале "Минск" был организован праздничный концерт. Милиционеров поздравил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Они вручили ключи от 45 арендных квартир, расположенных на участках, которые обслуживают сотрудники. Участковые по роду службы ближе всех к населению, поэтому такое соседство должно способствовать доверительному отношению людей к ответственному по их территории и лучшей осведомленности самого сотрудника о ситуации на участке.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич

Игорь Шуневич

Выделение помещений коммерческого пользования участковым инспекторам милиции из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий инициировало руководство ГУВД и лично его начальник Сергей Дорошко. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры предоставляются по согласованию с главой государства.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич вручает нагрудный знак "Отличник милиции" старшему сержанту милиции Никите Седых.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и министр внутренних дел Игорь Шуневич вручают ключи от арендных квартир участковым инспекторам Минска.

Кроме того, за высокие показатели в служебной деятельности отдельные сотрудники на мероприятии получили государственные награды, грамоты и благодарности МВД. Праздник продолжили выступления артистов белорусской и российской эстрады.-0-

Министр внутренних дел Игорь Шуневич вручает ключи от арендных квартир участковым инспекторам Минска.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец вручает благодарность майору милиции Дмитрию Мелешко.

Фото Рамиля Насибулина