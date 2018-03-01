Участковые милиционеры в Минске получили ключи от 45 арендных квартир

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковым инспекторам милиции из разных районов Минска сегодня, в преддверии Дня милиции, вручили ключи от 45 арендных квартир, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В концертном зале "Минск" был организован праздничный концерт. Милиционеров поздравил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Они вручили ключи от 45 арендных квартир, расположенных на участках, которые обслуживают сотрудники. Участковые по роду службы ближе всех к населению, поэтому такое соседство должно способствовать доверительному отношению людей к ответственному по их территории и лучшей осведомленности самого сотрудника о ситуации на участке.
Выделение помещений коммерческого пользования участковым инспекторам милиции из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий инициировало руководство ГУВД и лично его начальник Сергей Дорошко. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры предоставляются по согласованию с главой государства.
Кроме того, за высокие показатели в служебной деятельности отдельные сотрудники на мероприятии получили государственные награды, грамоты и благодарности МВД. Праздник продолжили выступления артистов белорусской и российской эстрады.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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