1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками активных программ содействия занятости в 2017 году стали 17 тыс. минчан, сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на заседании горисполкома, на котором утверждены планы мероприятий по реализации в 2018 году госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Жанны Романович, положительная динамика работы экономики способствовала улучшению конъюнктуры рынка труда: снизилась текучесть кадров и высвобождение работников, вынужденная неполная занятость. По сравнению с 2016 годом увеличился уровень замещения кадров, спрос на кадры, сократилась зарегистрированная безработица. Так, если в январе 2017 года за содействием в трудоустройстве обратились 1,5 тыс. человек, то в декабре количество желающих найти работу снизилось в три раза - до 575. Всего в течение года в качестве безработных были зарегистрированы 12,4 тыс. граждан - на треть меньше, чем в 2016-м.

"Показатели плана мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" в целом были достигнуты. Уровень безработицы на 1 января 2018 года составил 0,2% от численности экономически активного населения и остается самым низким среди регионов республики. Вместе с тем не удалось обеспечить запланированный уровень трудоустройства безработных, что связано с ростом количества граждан с низкой мотивацией к труду, не посещающих службу занятости. С учета сняты за различные нарушения законодательства более 6,3 тыс. человек. Кроме того, в числе причин - наличие дисбаланса, когда отмечается низкий спрос на неквалифицированные кадры, а также трудовая миграция, высокий уровень замещения рабочих мест, особенно в сфере розничной торговли, жителями других регионов республики", - отметила Жанна Романович.

Всего, по данным на 1 января 2018 года, в столице зарегистрированы около 2,3 тыс. безработных, средняя продолжительность безработицы сократилась до 4 месяцев.

"План мероприятий на 2018 год разработан с учетом прогноза ситуации на рынке труда, целей и задач социально-экономического развития города и дополнительных мер по содействию занятости в рамках реализации декрета №1", - отметила Жанна Романович.-0-