Участники Армейских игр провели ликбез по строению танка для маленьких минчан

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Армейских международных игр провели ликбез по строению танка для маленьких минчан на Дне танкистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Экипаж участников танкового биатлона на Армейских международных играх 2018 года провел среди 15 ребят конкурс на знание составных частей танка. Сначала военнослужащие провели небольшой урок, а затем устроили контрольный опрос. В итоге самым эрудированным оказался Аким Тицкий, который правильно ответил на все 15 вопросов.

Мальчик признался, что раньше о танках знал немного. И если бы ему пришлось выбирать, кем в будущем стать, то на чаше весов оказались бы профессии танкиста и летчика. А вообще мальчик намерен, когда вырастет, быть прежде всего надежным маминым защитником, как и гласила надпись на майке Акима.

На втором месте оказался Роман Исайчук, геймер с трехлетним стажем, который к тому же еще и много тематических программ смотрел о танках и военной технике в принципе. Третье место в упорной борьбе занял юный Егор Дудочкин, который благодаря конкурсу сделал вывод: чтобы стать хорошим танкистом, надо очень много учиться и тренироваться.

Награды победителям вручил народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. "Армия учит молодого парня быть мужчиной, способным защитить свою семью и страну, развивает качества, которые для этого необходимы. Молодежь зачастую инфантильна, и именно армия берет на себя функцию воспитания, подготовки к взрослой жизни", - отметил Анатолий Ярмоленко. Он добавил, что во время Армейских международных игр белорусские военные вызывали чувство гордости за свою страну.

Для всех участников праздника большой честью стала возможность сфотографироваться с одним из четырех танковых экипажей, представлявших Беларусь в Армейских международных играх, а также со всех сторон рассмотреть их боевую машину - Т-72Б3. Беларусь в этом году заняла третье место в танковом биатлоне, уступив лишь таким державам, как Россия и Китай с их миллионными армиями.-0-

Фото Оксаны Манчук