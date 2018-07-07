Участники автопробега "Дороги славы - наша история" сделают остановку в Витебске, Минске и Бресте

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники молодежной патриотической акции "Дороги славы - наша история" сделают остановку в Витебске, Минске и Бресте, сообщили БЕЛТА в информационно-аналитическом управлении Министерства информации Беларуси.

Молодежь и волонтеры из Ростова-на-Дону проедут дорогами воинской славы в июле-августе. Они посетят такие города, как Белгород, Курск, Орел, Брянск, Смоленск, Москва, Батайск, Азов, Новороссийск, Анапа, Керчь, Феодосия, Симферополь, Севастополь. В Беларуси сделают остановку в Витебске, Минске и Бресте. Молодые люди посетят мемориальные и музейные комплексы времен Великой Отечественной войны, встретятся с ветеранскими и молодежными организациями, поучаствуют в круглых столах по вопросам патриотического воспитания молодежи. Кроме того, организаторы акции передадут землю из столицы Дона в те города и населенные пункты, где сражались их земляки, а также привезут землю из посещенных мест боевой славы в Ростов-на-Дону.

Как отмечают организаторы, эстафета памяти проводится для патриотического воспитания молодежи, увековечивания памяти о подвиге народа в годы войны, мониторинга состояния памятников и объектов культурного наследия по пути следования, укрепления межрегиональных и межгосударственных связей. Важная задача, стоящая перед оргкомитетом проекта, - формирование учебного и методического материала для уроков мужества и иных патриотических мероприятий с детьми и молодежью, обустройства школьных музейных комнат.

Эстафета стартует 7 июля с возложения цветов к стеле "Ростов-на-Дону - город воинской славы". Отправится автопробег по маршруту 8 июля.-0-