Участники Днепро-Бугской эстафеты пройдут на байдарках около 30 км

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Слет любителей водного туризма "Днепро-Бугская эстафета" пройдет на территории Ивановского района 24-25 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований Александр Шурхай.

Заявки на участие в слете подали более 10 команд из Бреста, Пинска, Барановичей, Березы, Иваново, а также украинского города Любешова. В основном это представители спортивных и туристических клубов, трудящаяся молодежь, работники учреждений образования, культуры, активисты БРСМ. Свои команды выставили также Брестский областной совет ОСВОД и РПУ "Ивановорайгаз".

Эстафета пройдет на Днепровско-Бугском канале и реке Неслуха в два этапа. Команды стартуют 24 августа вблизи паромной переправы в деревне Овзичи, финишируют на следующий день у моста через речку в деревне Пешково. Общая длина дистанции составит около 30 км. По ходу маршрута участников ждут четыре гидроузла. Но шлюзоваться экипажам не придется. Тандем гребцов должен сойти на берег и, обойдя преграду по суше с байдаркой в руках, передать судно напарникам. Побеждает команда, показавшая лучшее время прохождения двух этапов.

"Северная часть нашего района достаточно известна в плане туризма. Там не первый год проводятся и "Мотольские прысмаки", и фестиваль водного туризма "Мотольская регата", и большинство агроусадеб расположено. А вот южная часть у нас практически не задействована. Поэтому мы решили дать определенный толчок именно этому направлению и сам Днепровско-Бугский канал больше популяризировать для туризма. В прошлом году мы этот маршрут протестировали. Думаю, участникам слета он понравится", - отметил Александр Шурхай.

Помимо соревнований на байдарках в программу слета любителей водного туризма включены другие спортивно-культурные мероприятия: соревнования по пляжному волейболу, ориент-шоу, фигурное вождение байдарки и велосипеда, конкурс туристической песни, дартс, выступление любительских коллективов.

Мероприятие организовано Ивановским райисполкомом и эколого-краеведческим общественным объединением "Ясельда".-0-