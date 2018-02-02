2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участники гродненского телепроекта "Профессионалы" расскажут зрителям о секретах мастерства и приоткроют закулисье своей профессии. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая пресс-службой Гродненского областного объединения профсоюзов Юлия Шевцова.
Телепроект о лучших специалистах и профессионалах своего дела запустили на городском телеканале "Гродно Плюс". Это первая совместная с Федерацией профсоюзов Беларуси телепрограмма о работниках разных сфер экономики и производства Гродненщины. Каждую неделю в эфире канала будут показывать людей труда, достигших высокого профессионального мастерства в своей отрасли. Героями проекта стали свыше 30 человек. Многие из них - представители уникальных профессий, таких как обжигальщик, лесопатолог, зверовод, машинист шагающего экскаватора. Также расскажут о себе и своей работе продавец, педагог, оператор машинного доения, почтальон, швея, токарь, кассир, электромонтер. Среди них как молодые специалисты, так и опытные работники, стаж которых исчисляется десятками лет.
"Мы хотим показать, что все профессии важны и нужны, ведь от квалификации и отношения к труду каждого человека зависит качество и уровень нашей жизни", - рассказала Юлия Шевцова. Она отметила, что участие в организации съемок приняли все отраслевые профсоюзы Гродненской области, что позволило максимально масштабно осветить все сферы деятельности. Такая подача позволяет наиболее естественно показать нюансы и тонкости профессии, работу и переживания обычных людей.
Завершением первого сезона проекта станет торжественная церемония награждения героев сюжетов. Как отметили в профсоюзе, подать заявку на участие в этом и многих других медийных проектах профсоюзов может любая организация, для этого достаточно обратиться в свой отраслевой профессиональный союз.-0-
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