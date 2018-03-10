Участники конкурса детского рисунка развесят скворечники в Ботаническом саду Минска

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники конкурса детского рисунка "#ВеснаПриходи!" сегодня развесят скворечники в Центральном ботаническом саду Минска. Как сообщили БЕЛТА в Министерстве информации, таким мероприятием завершится конкурс, который проводило РУП "Белсоюзпечать".

Отбор лучших конкурсных работ был проведен 3 марта в галерее магазина "Глобус" в рамках семейного художественного дня, а сегодня состоится его финал в Центральном ботаническом саду столицы.

Победители, призеры и все участники художественного события получат памятные дипломы, а также подарки от "Белсоюзпечати", партнеров и спонсоров конкурса детских рисунков, среди которых издательские дома, арт-студии и предприятия.

В финале на вековых деревьях сада малыши торжественно развесят деревянные птичьи домики (всего 30 скворечников), позовут весну и отправятся любоваться чудесными цветущими растениями выставки "От зимы к весне".-0-