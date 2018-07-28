Участники научного лагеря в Витебской области разработали 6 проектов по диагностике онкозаболеваний

28 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Шесть исследовательских проектов по ранней диагностике онкологических заболеваний и улучшению качества жизни пациентов разработали и представят на суд экспертов участники летнего научного лагеря Talenavita Camp, который завершает работу на базе оздоровительного центра "Жемчужина" в Лепельском районе Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе СООО "Нативита".

В течение десяти дней 30 студентов 2-4 курсов вузов пяти областей Беларуси, разделившись на группы, выполняли научное исследование в форме решения задачи, поставленной экспертами и под их непосредственным руководством, на тему "Рак под контролем: идеи и методы современной онкологии". Кроме командной работы в течение смены распорядок дня участников лагеря был насыщен лекционными занятиями, мастер-классами и тренингами, научными дебатами. Такое неформальное общение молодых исследователей с экспертами-практиками в сфере онкологии и биотехнологий мотивирует на генерацию новых идей и подходов в борьбе с раком, уверены организаторы.

"Talenavita Camp - это уникальный опыт. Было сложно, но невероятно увлекательно, прежде всего потому, что в командах собрались студенты разных направлений. Это более эффективно и помогает быстрее находить работоспособные решения. Как только у нас рождалась идея, появлялось множество вопросов, связанных с биологией, генетикой, химией, - мы сразу могли распределить зоны ответственности, быстро решить эти вопросы и двигаться к финализации проекта ", - рассказала участница лагеря студентка химического факультета БГУ Анастасия Колошина. Ее команда предложит на суд экспертов проект под названием "Использование наночастиц золота для определения свободноциркулирующей опухолевой ДНК".

Оценивать работы и выбирать проект-победитель будут эксперты в сфере онкологии и члены научного совета программы ТаленаVita, среди которых начальник управления инновационной политики Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Лях, ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный, профессор кафедры химии биологического факультета ВГУ Александр Чиркин, заведующий лабораторией абдоминальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н.Александрова Андрей Шмак и другие.

Летний научный лагерь проводится в рамках программы по поддержке талантливой молодежи ТаленаViта по инициативе научно-производственной фармацевтической компании СООО "Нативита" при поддержке РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и Витебского государственного медицинского университета.-0-