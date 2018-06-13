Участники папа-школ Минска в преддверии Дня отца поделятся опытом

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая папа-школа в преддверии Дня отца пройдет в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей 15 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Дискуссионная площадка соберет минчан, которые прошли обучение в папа-школах, действующих на базе городского и территориальных центров соцобслуживания населения столицы. Они обсудят актуальные вопросы ответственного отцовства, подведут итоги пройденного курса занятий.

"Принять участие в мероприятии сможет любой мужчина, который нацелен стать своему ребенку достойным отцом. Пришедшим впервые расскажут о работе папа-школ, они смогут услышать отзывы уже прошедших курс", - рассказали организаторы.

Мероприятие начнется в 18.30. В этот же день в городском центре семьи и детей пройдет праздничная акция для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Ребят ждут различные активности на творческих площадках, аквагрим, веселые клоуны и подарки. Участники праздника увидят видеофильм, подчеркивающий важную роль отца в жизни ребенка.

День отца отмечают во многих странах в третье воскресенье июня. Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором создания этого праздника называют миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице - всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году.-0-