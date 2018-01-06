Участники Рождественского турнира по хоккею вручили подарки воспитанникам минского детдома №5

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси в преддверии заключительных матчей предварительной стадии соревнований сегодня вручили подарки во ремя благотворительного проекта "Рождественская традиция", передает корреспондент БЕЛТА.

Представители команд посетили детский дом №5 в Минске, в котором проживают более 70 воспитанников от 5 до 18 лет. Ребята подготовили интересную программу для гостей. В спортзале свои навыки продемонстрировали юные альпинисты, которые не раз становились победителями и призерами различных соревнований.

Особый интерес гостей вызывали мастер-классы. Ребята в свободное от учебы время занимаются в различных кружках и вместе с хоккеистами создали немало интересных поделок. Самые маленькие с игроками сборной Швейцарии изготовили рождественскую открытку, поделки из соломки мастерили россияне. А сборная Балкан вместе с белорусами Алексеем Калюжным, Дмитрием Мелешко, Ярославом Чуприсом, Андреем Башко под руководством детей сделали рождественскую аппликацию из ниток. Много теста и муки понадобилось представителям Чехии и Швеции, которые продемонстрировали для оценки журналистам фигурки из соленого теста.

Китайская делегация попробовала себя в приготовлении традиционного белорусского блюда - драников.

Благодаря педагогам музыкальной школы №10 им. Глебова многие из ребят осваивают игру на гитаре, цимбалах, баяне и других инструментах. Свои навыки дети показали команде Объединенных Арабских Эмиратов.

Участники Рождественского турнира любителей хоккея вручили подарки. Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси перечислили материальную помощь в размере Br25 тыс.

Впечатлил всех праздничный концерт, который был организован стараниями ребят и педагогов, а завершилась встреча футбольным матчем. Воспитанники детского дома №5 хорошо известны своими достижениями в этом виде спорта. Матч получился напряженным и завершился боевой ничьей - 8:8.

Благотворительный проект "Рождественская традиция" прошел в шестой раз. В прежние годы представители команд-участниц турнира посетили 7 центров в Минске, Минском и Молодечненском районах.

Организаторами этой проекта выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.-0-

Фото Геннадия Жинкова.