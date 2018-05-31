31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок дороги Сеница - Прилуки под Минском временно закроют для движения с 4 июня, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
В связи с ремонтом железнодорожного путепровода с 9.00 4 июня по 8 июня будет закрыта для движения автотранспорта дорога Сеница - Прилуки на отрезке между населенными пунктами Юбилейный и Скориничи. Объезд закрытого участка будет осуществляться по автодорогам Р23 Минск - Микашевичи и Н9041 Скориничи - Леонтьевичи - Урожайная.-0-
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