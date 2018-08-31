Участок пр. Победителей в Минске на выходные закроют для движения из-за ремонта

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок проспекта Победителей в Минске на выходные в Минске закроют для движения из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в ГПО "Горремавтодор".
Изменения будут действовать с 20.00 31 августа до 6.00 3 сентября на проезжей части от ул. Мельникайте до стелы "Минск - город-герой". Здесь заменят асфальтобетонное покрытие.
Общественный транспорт будет проходить по ремонтируемому участку транзитом без остановок.-0-
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